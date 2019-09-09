Ван дер Сар получит работу в "Манчестер Юнайтед"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар вернется в английский клуб, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям издания, голландец займет пост технического директора манкунианцев. В данный момент он работает на аналогичной должности в "Аяксе".

48-летний ван дер Сар выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2005 по 2011 год. В составе клуба из Манчестера он четырежды стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу Чемпионов.

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