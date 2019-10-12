Ван дер Сар рассказал, чем де Лигт похож на Роналду

Теги ювентусматтейс де лигткриштиану роналдуэдвин ван дер сар

Ван дер Сар рассказал, чем де Лигт похож на Роналду

Легендарный голландский вратарь Эдвин ван дер Сар назвал важное качество, которое есть у его соотечественника Маттейса де Лигта и другого игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Де Лигт всегда старается совершенствоваться. Таков его менталитет. Это заставляет его стремиться к званию лучшего в мире. Я уже видел таких футболистов ранее. Один из них - это Криштиану Роналду. Я выступал с ним за "Манчестер Юнайтед" и видел то же желание усердно работать и быть лучшим", - цитирует ван дер Сара Football Italia.

Напомним, что голландский голкипер и португальский нападающий вместе защищали цвета "красных дьяволов" с 2005 по 2009 год.

Что касается де Лигта, то он хорошо знаком ван дер Сару по "Аяксу", в котором последний занимает пост генерального директора.

Не пропустите: Роналду забил 700-й гол в карьере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спортинг" может переименовать стадион в честь Роналду

"Спортинг" может переименовать стадион в честь Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов