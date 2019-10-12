Ван дер Сар рассказал, чем де Лигт похож на Роналду

Легендарный голландский вратарь Эдвин ван дер Сар назвал важное качество, которое есть у его соотечественника Маттейса де Лигта и другого игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Де Лигт всегда старается совершенствоваться. Таков его менталитет. Это заставляет его стремиться к званию лучшего в мире. Я уже видел таких футболистов ранее. Один из них - это Криштиану Роналду. Я выступал с ним за "Манчестер Юнайтед" и видел то же желание усердно работать и быть лучшим", - цитирует ван дер Сара Football Italia.

Напомним, что голландский голкипер и португальский нападающий вместе защищали цвета "красных дьяволов" с 2005 по 2009 год.

Что касается де Лигта, то он хорошо знаком ван дер Сару по "Аяксу", в котором последний занимает пост генерального директора.

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