Ван дер Сар рассказал, в каком клубе хочет поработать
Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар заявил о желании однажды поработать в "Манчестер Юнайтед".
"Я очень люблю "Аякс" и "МЮ". В Манчестере я получил признание и всё, что было у меня в конце карьеры. Конечно, я хотел бы поработать там в будущем. Но мне нужно ещё кое-чему научиться в "Аяксе", развиваться дальше, а там будет видно", - цитирует ван дер Сара Goal.com.
Напомним, что голландский вратарь выступал за "красных дьяволов" с 2005 по 2011 год и выиграл с командой 11 трофеев.
В сентябре сообщалось, что ван дер Сар может занять пост технического директора "МЮ".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3