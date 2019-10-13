Ван дер Сар рассказал, в каком клубе хочет поработать

Теги манчестер юнайтедэдвин ван дер сараякс

Ван дер Сар рассказал, в каком клубе хочет поработать

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар заявил о желании однажды поработать в "Манчестер Юнайтед".

"Я очень люблю "Аякс" и "МЮ". В Манчестере я получил признание и всё, что было у меня в конце карьеры. Конечно, я хотел бы поработать там в будущем. Но мне нужно ещё кое-чему научиться в "Аяксе", развиваться дальше, а там будет видно", - цитирует ван дер Сара Goal.com.

Напомним, что голландский вратарь выступал за "красных дьяволов" с 2005 по 2011 год и выиграл с командой 11 трофеев.

В сентябре сообщалось, что ван дер Сар может занять пост технического директора "МЮ".

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