Ван дер Сар сделал прогноз на будущее де Лигта

Теги эдвин ван дер сараяксматтейс де лигттрансферы

Ван дер Сар сделал прогноз на будущее де Лигта

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар порассуждал о будущем капитана амстердамской команды Маттейса де Лигта.

"Думаю, предстоящие матчи станут для де Лигта последними в составе "Аякса". Надеюсь, он покинет клуб на мажорной ноте. Он находится здесь с самого детства и в итоге окажется в большой команде. Думаю, он продолжит карьеру в Англии или Испании", - цитирует ван дер Сара Goal.com.

Напомним, что интерес к 19-летнему голландцу проявляют "Барселона", "Реал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", ПСЖ и "Ливерпуль".

От продажи де Лигта "Аякс" хочет выручить не менее 100 миллионов евро.

Не пропустите: Де Лигт - 4-й по возрасту автор гола в полуфинале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн надеется сыграть в финале Лиги Чемпионов

Кейн надеется сыграть в финале Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 32 80
2 ПСВ ПСВ 32 80
3 Фейеноорд Фейеноорд 32 62
4 АЗ АЗ 32 55
5 Утрехт Утрехт 32 50
6 Хераклес Хераклес 32 48
7 Витесс Витесс 32 47
8 Виллем II Виллем II 32 44
9 Гронинген Гронинген 32 42
10 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 32 39
11 Херенвен Херенвен 32 38
12 Зволле Зволле 32 38
13 ВВВ Венло ВВВ Венло 32 38
14 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 32 34
15 Эммен Эммен 32 32
16 Де Графсхап Де Графсхап 32 29
17 Эксельсиор Эксельсиор 32 27
18 НАК Бреда НАК Бреда 32 22
Полная таблица

топ-5 тегов