Ван дер Сар сделал прогноз на будущее де Лигта
Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар порассуждал о будущем капитана амстердамской команды Маттейса де Лигта.
"Думаю, предстоящие матчи станут для де Лигта последними в составе "Аякса". Надеюсь, он покинет клуб на мажорной ноте. Он находится здесь с самого детства и в итоге окажется в большой команде. Думаю, он продолжит карьеру в Англии или Испании", - цитирует ван дер Сара Goal.com.
Напомним, что интерес к 19-летнему голландцу проявляют "Барселона", "Реал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", ПСЖ и "Ливерпуль".
От продажи де Лигта "Аякс" хочет выручить не менее 100 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|32
|80
|2
|ПСВ
|32
|80
|3
|Фейеноорд
|32
|62
|4
|АЗ
|32
|55
|5
|Утрехт
|32
|50
|6
|Хераклес
|32
|48
|7
|Витесс
|32
|47
|8
|Виллем II
|32
|44
|9
|Гронинген
|32
|42
|10
|АДО Ден Хааг
|32
|39
|11
|Херенвен
|32
|38
|12
|Зволле
|32
|38
|13
|ВВВ Венло
|32
|38
|14
|Фортунна Ситтард
|32
|34
|15
|Эммен
|32
|32
|16
|Де Графсхап
|32
|29
|17
|Эксельсиор
|32
|27
|18
|НАК Бреда
|32
|22