Ван дер Сар сделал прогноз на будущее де Лигта

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар порассуждал о будущем капитана амстердамской команды Маттейса де Лигта.

"Думаю, предстоящие матчи станут для де Лигта последними в составе "Аякса". Надеюсь, он покинет клуб на мажорной ноте. Он находится здесь с самого детства и в итоге окажется в большой команде. Думаю, он продолжит карьеру в Англии или Испании", - цитирует ван дер Сара Goal.com.

Напомним, что интерес к 19-летнему голландцу проявляют "Барселона", "Реал", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Бавария", ПСЖ и "Ливерпуль".

От продажи де Лигта "Аякс" хочет выручить не менее 100 миллионов евро.

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