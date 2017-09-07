Ван дер Сар: "Сейчас подходящее для Эриксена время, чтобы прибавить"

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Ван дер Сар: "Сейчас подходящее для Эриксена время, чтобы прибавить"

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар выразил мнение, что полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену пришло время сделать шаг вперёд и привести свою команду к чемпионству.

"Думаю, Эриксен должен сделать шаг вперёд в развитии. Он провёл три-четыре прекрасных сезона в "Аяксе", а потом ему потребовался год-два на адаптацию в Лондоне. Думаю, сейчас подходящее для него время, чтобы прибавить. "Тоттенхэм" в двух подряд сезонах финишировал вторым, следующим шагом может стать чемпионство" - приводит слова ван дер Сара London Evening Standard.

Отметим, что в стартовавшем сезоне 25-летний Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 3 матча и сделал 3 результативных передачи.

Не пропустите: Эриксен отдал больше всех голевых передач в АПЛ с сезона 2015/16. | http://soccernews.ru

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