Ван дер Сар ушел с должности председателя совета директоров "Аякса"
Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар покинул пост председателя совета директоров клуба.
Отныне еженедельные встречи совета будет проводить спортивный директор команды Марк Овермарс.
Также в составе совета директоров входят Деннис Бергкамп и Саид Уаали.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|7
|18
|2
|Фейеноорд
|7
|15
|3
|Витесс
|7
|14
|4
|Зволле
|7
|14
|5
|Херенвен
|7
|14
|6
|Аякс
|7
|13
|7
|ВВВ Венло
|7
|12
|8
|АЗ
|7
|12
|9
|АДО Ден Хааг
|7
|10
|10
|Утрехт
|7
|10
|11
|Гронинген
|7
|8
|12
|Хераклес
|7
|8
|13
|Эксельсиор
|7
|7
|14
|НАК Бреда
|7
|7
|15
|Твенте
|7
|6
|16
|Спарта Роттердам
|7
|5
|17
|Рода ЮК
|7
|3
|18
|Виллем II
|7
|3