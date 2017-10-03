Ван дер Сар ушел с должности председателя совета директоров "Аякса"

Теги аяксэдвин ван дер сар

Ван дер Сар ушел с должности председателя совета директоров "Аякса"Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар покинул пост председателя совета директоров клуба.

Отныне еженедельные встречи совета будет проводить спортивный директор команды Марк Овермарс

Также в составе совета директоров входят Деннис Бергкамп и Саид Уаали.

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