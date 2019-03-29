Ван дер Ваарт: "Думаю, Лигу чемпионов выиграет "Ливерпуль"

Экс-игрок сборной Голландии и "Тоттенхэма" Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, кто, по его мнению, должен выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает RT.

"Конечно, я надеюсь, что это сделает "Тоттенхэм". Однако я думаю, что победит "Ливерпуль". Он очень силен. Им нелегко играть с более слабыми командами, но у них есть футболисты высокого уровня, которые сочетаются друг с другом", - сказал ван дер Ваарт.

Напомним, "Ливерпуль" в 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся с "Порту". Первая встреча состоится 9 апреля. Ответный матч пройдет 16-го.

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