Ван дер Ваарт: "Думаю, Лигу чемпионов выиграет "Ливерпуль"
Экс-игрок сборной Голландии и "Тоттенхэма" Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, кто, по его мнению, должен выиграть Лигу чемпионов. Об этом сообщает RT.
"Конечно, я надеюсь, что это сделает "Тоттенхэм". Однако я думаю, что победит "Ливерпуль". Он очень силен. Им нелегко играть с более слабыми командами, но у них есть футболисты высокого уровня, которые сочетаются друг с другом", - сказал ван дер Ваарт.
Напомним, "Ливерпуль" в 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся с "Порту". Первая встреча состоится 9 апреля. Ответный матч пройдет 16-го.
Не пропустите: Кейн: "Готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма"|http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черчесов прочитает "Тотальный диктант" в Таллине
-
"Манчестер Юнайтед" определил трансферные цели на лето
-
Ерохин и Маркизио не будут участвовать в матче "Зенит" - "Оренбург"
-
1
Каземиро: "Винисиус - молодой волшебник"
-
Экс-игрок "Зенита": "Дзюба - очень позитивный парень, его шутки никогда не были злыми"
-
2
Одрисола: "В мировом футболе нет клуба больше, чем "Реал"
-
"Вулверхэмптон" планирует выкупить Рауля Хименеса у "Атлетико"
-
"Спартак" не хочет отпускать Рошу в аренду
-
1
Ван дер Ваарт: "Думаю, Лигу чемпионов выиграет "Ливерпуль"
-
Кейн: "Готов увести сборную Англии с поля в случае проявлений расизма"
-
"Спартак" почтил память Владимира Федотова
-
"Ювентус" надеется приобрести защитника "Тоттенхэма" Алдервейрелда
-
Кержаков: "Рад, что играл именно в "Зените". Зависти к "Спартаку" не было никогда"
-
Рейнгольд: "Мне не нравится, как Дзюба играет. Может, я ошибаюсь"
-
Анчелотти: "Кулибали не покинет клуб этим летом"
-
1
"Реал" намерен приобрести Кулибали
-
"Арсенал" ищет замену Аарону Рэмзи
-
"РБ Лейпциг" подписал 18-летнего защитника "Палмейрас"
-
Форлан: "В "Интере" мне рассказали, что в случае продажи Икарди, клуб постарается купить Гризманна"
-
2
Куртуа надеется на победу "Аякса" в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14