Ван дер Ваарт: "Мне грустно от игры Месси. Ему не стыдно?"

Теги рафаэль ван дер ваартпсжлионель месси

Ван дер Ваарт: "Мне грустно от игры Месси. Ему не стыдно?"

Фото инстаграм Рафаэля ван дер Ваарта

Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт поделился впечатлениями от игры Лионеля Месси в составе ПСЖ.

"Мне грустно от игры Месси. Это из-за его характера. Ты либо хочешь играть, либо нет. Время от времени он просто гуляет по полю. Ему не стыдно? Я начинаю расстраиваться из-за Месси. Потому что это позор, а ещё один такой футболист вряд ли когда-нибудь родится. Его разбаловал Куман в "Барселоне". Теперь Лео просто отказывается от работы", - приводит слова ван дер Ваарта Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 34-летний аргентинец забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах за ПСЖ.

Накануне парижане проиграли "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов и лишились шансов на первое место в группе.

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