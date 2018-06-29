Ван дер Ваарт может перейти в голландский середняк
Бывший полузащитник "Аякса", "Гамбурга", "Реала", "Тоттенхэма" и "Бетиса" Рафаэль ван дер Ваарт возвращается в Голландию.
35-летний футболист договорился о том, что к следующему сезону будет готовиться в составе "Зволле". Если ветеран сможет набрать форму, то клуб, скорее всего, предложит ему контракт.
Последним местом работы ван дер Ваарта был датский "Мидтьюлланн", соглашение между сторонами истекает завтра.
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