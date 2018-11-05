Ван дер Ваарт объявил о скором завершении карьеры

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Ван дер Ваарт объявил о скором завершении карьеры

Известный голландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт объявил о скором завершении карьеры, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, 35-летним футболист повесит бутсы на гвоздь по окончании текущего сезона. Такое решение хавбек принял в связи с большим количеством травм.

Ван дер Ваарт в течение карьеры выступал за "Аякс", "Гамбург", "Реал", "Тоттенхэм", снова "Гамбург", "Бетис", "Мидтьюлланн" и "Эсбьерг". За сборную Нидерландов сыграл 109 матчей и забил 25 голов.

Ван дер Ваарт является двукратным чемпионом Нидерландов, чемпионом Дании, обладателем Кубка Нидерландов, обладателем Суперкубка Нидерландов, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Кубка Интертото, бронзовым призёром Евро-2004 и вице-чемпионом мира 2014 года.

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