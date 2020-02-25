Ван дер Ваарт рассказал о своей вражде с Ибрагимовичем

Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт вспомнил о том, как испортились его отношения со Златаном Ибрагимовичем.

"Его трансфер в "Аякс" получился громким. Он думал, что будет королём, хотя не был настолько хорош. Знаете, бывают детали, по которым понимаешь: не мой тип людей. Такие моменты... Я играл против сборной Швеции, и он разбил мою лодыжку, а потом смеялся. Было понятно, что либо он должен уйти из "Аякса", либо я. В результате он отправился в "Ювентус". Хотя, оглядываясь на его карьеру, он один из лучших нападающих, и это вызывает уважение. Пускай даже мы не лучшие друзья", - сказал ван дер Ваарт.

Инцидент произошёл 18 августа 2004 года. Ибрагимович нанёс травму голландскому хавбеку, но утверждал, что сделал это неспециально.

Помирить футболистов пытался Рональд Куман, однако швед усугубил конфронтацию, заявив ван дер Ваарту, что сломает ему обе ноги, если услышит ещё какие-либо обвинения в свой адрес.

Не пропустите: Ван дер Ваарт: "Впервые увидев Кейна на поле, сказал: "Какое же он говно". | http://soccernews.ru