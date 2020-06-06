Ван дер Ваарт рассказал об эгоизме Роналду

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Ван дер Ваарт рассказал об эгоизме Роналду

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Ваарт поделился воспоминаниями о совместной игре с нападающим Криштиану Роналду.

"Для меня в первую очередь была важна победа, а не то, кто забил. Это чувство было прекрасно. Однако многие форварды очень эгоистичны. Я играл в "Реале" с Криштиану. Мы дома обыграли хихонский "Спортинг" со счётом 6:0. Я сделал хет-трик, но Роналду не забил. В раздевалке он был очень раздосадован", - цитирует голландца Daily Mail.

Напомним, что звёздный португалец выступал за "сливочных" с 2009 по 2018 год и за этот период стал лучшим бомбардиром в клубной истории.

Сейчас 35-летний Роналду защищает цвета туринского "Ювентуса".

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