Ван дер Ваарт рассказал об эгоизме Роналду
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Рафаэль ван дер Ваарт поделился воспоминаниями о совместной игре с нападающим Криштиану Роналду.
"Для меня в первую очередь была важна победа, а не то, кто забил. Это чувство было прекрасно. Однако многие форварды очень эгоистичны. Я играл в "Реале" с Криштиану. Мы дома обыграли хихонский "Спортинг" со счётом 6:0. Я сделал хет-трик, но Роналду не забил. В раздевалке он был очень раздосадован", - цитирует голландца Daily Mail.
Напомним, что звёздный португалец выступал за "сливочных" с 2009 по 2018 год и за этот период стал лучшим бомбардиром в клубной истории.
Сейчас 35-летний Роналду защищает цвета туринского "Ювентуса".
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14