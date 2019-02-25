Ван дер Ваарт рассказал об отношении к Слуцкому в Нидерландах

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Ван дер Ваарт рассказал об отношении к Слуцкому в Нидерландах

Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт рассказал об отношении к российскому тренеру Леониду Слуцкому в его родной стране.

Напомним, что с лета 2018 года экс-наставника ЦСКА возглавляет "Витесс".

"Слуцкий – весёлый парень. Он любит шутить. Люди в Голландии любят его. Приятно наблюдать за его работой, несмотря на то, что команда показывает не лучшие результаты", - сказал ван дер Ваарт.

Стоит отметить, что по итогам 23 туров "Витесс" под руководством Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в своём активе 36 очков.

Не пропустите: "Витесс" Слуцкого разгромил "Эммен" в гостевом матче. | http://soccernews.ru

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