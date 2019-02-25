Ван дер Ваарт рассказал об отношении к Слуцкому в Нидерландах
Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт рассказал об отношении к российскому тренеру Леониду Слуцкому в его родной стране.
Напомним, что с лета 2018 года экс-наставника ЦСКА возглавляет "Витесс".
"Слуцкий – весёлый парень. Он любит шутить. Люди в Голландии любят его. Приятно наблюдать за его работой, несмотря на то, что команда показывает не лучшие результаты", - сказал ван дер Ваарт.
Стоит отметить, что по итогам 23 туров "Витесс" под руководством Слуцкого занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в своём активе 36 очков.
Не пропустите: "Витесс" Слуцкого разгромил "Эммен" в гостевом матче. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|23
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|Фейеноорд
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|АЗ
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|40
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|Витесс
|23
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|6
|Хераклес
|23
|35
|7
|Утрехт
|23
|33
|8
|ВВВ Венло
|23
|29
|9
|Гронинген
|23
|28
|10
|Виллем II
|23
|28
|11
|Херенвен
|23
|27
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|АДО Ден Хааг
|23
|27
|13
|Фортунна Ситтард
|23
|26
|14
|Эксельсиор
|23
|26
|15
|Зволле
|23
|25
|16
|Эммен
|23
|24
|17
|Де Графсхап
|23
|21
|18
|НАК Бреда
|23
|17