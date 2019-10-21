Ван дер Ваарт считает, что Магуайр играет на любительском уровне
Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт недоумевает, почему "Манчестер Юнайтед" заплатил такую огромную сумму за защитника Харри Магуайра.
"Когда я смотрю матч любительской лиги, то вижу там футболистов, которые играют, как Магуайр. Я серьёзно. Мои слова могут звучать глупо. Но мы говорим о трансфере за 90 миллионов евро. Ван Дейк в таком случае стоит 300 миллионов.
Вся эта ситуация кажется забавной, потому что во время Лиги Наций я работал на телевидении в Нидерландах. И я прекрасно помню, как мы говорили, что Магуайр был с отрывом худшим игроком на поле. А потом, спустя два месяца, случился тот переход за 90 миллионов", - цитирует ван дер Ваарта Goal.com.
На сегодняшний день Магуайр является самым дорогим защитником в истории футбола.
В текущем сезоне английский центрбек провёл за "МЮ" 9 матчей, результативными действиями не отличался.
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