Ван дер Ваарт считает, что Магуайр играет на любительском уровне

Известный в прошлом голландский футболист Рафаэль ван дер Ваарт недоумевает, почему "Манчестер Юнайтед" заплатил такую огромную сумму за защитника Харри Магуайра.

"Когда я смотрю матч любительской лиги, то вижу там футболистов, которые играют, как Магуайр. Я серьёзно. Мои слова могут звучать глупо. Но мы говорим о трансфере за 90 миллионов евро. Ван Дейк в таком случае стоит 300 миллионов.

Вся эта ситуация кажется забавной, потому что во время Лиги Наций я работал на телевидении в Нидерландах. И я прекрасно помню, как мы говорили, что Магуайр был с отрывом худшим игроком на поле. А потом, спустя два месяца, случился тот переход за 90 миллионов", - цитирует ван дер Ваарта Goal.com.

На сегодняшний день Магуайр является самым дорогим защитником в истории футбола.

В текущем сезоне английский центрбек провёл за "МЮ" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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