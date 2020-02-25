Ван дер Ваарт: "Впервые увидев Кейна на поле, сказал: "Какое же он говно"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Рафаэль ван дер Ваарт признался, что изначально считал Харри Кейна посредственным футболистом.

"Помню первую тренировку Кейна, ему тогда было 18-19 лет. Каждое второе касание - головой. Я подошёл к нашему вратарю Гомесу и сказал: "Какое же говно этот парень". А теперь посмотрите, Кейн - лучший нападающий в мире. Эта история говорит только о том, что я ничего не понимаю в футболе", - сказал голландец.

Напомним, что ван дер Ваарт выступал за "Тоттенхэм" с 2010 по 2012 год.

Что касается Кейна, то звёздный англичанин является воспитанником "шпор" и уже забил за основную команду 181 гол в 278 матчах.

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