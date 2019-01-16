Ван дер Ваарт ярко высказался о "Реале" и ситуации с Иско
Бывший полузащитник "Реала" Рафаэль ван дер Ваарт удивлен тем, что полузащитник королевского клуба Иско в последнее время редко попадает в стартовый состав.
"Это какое-то сумасшествие, так как Иско - лучший игрок мира. Впрочем, у Иско всегда были сложности в отношениях с тренерами. Зидан также не всегда доверял ему. Если я прихожу на матч "Реала" и не вижу Иско в стартовом составе, то ухожу домой.
В "Реале" просто безумное давление. Если команда победила, то она лучшая в мире. Но если проигрывает, то сразу становится худшей. Именно в Мадриде у меня была худшая неделя в моей жизни. Впрочем, это нормально, так как "Реал" является великим клубом", - цитирует ван дер Ваарта Marca.
Стоит отметить, что "Реал" выиграл шесть матчей из шести под руководством Сантьяго Солари, если на поле не было Иско. Если хавбек выходил на поле, то королевский клуб выиграл только семь игр из 11.
В нынешнем сезоне 26-летний Иско провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал один голевой пас.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|19
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|Атлетико Мадрид
|19
|38
|3
|Севилья
|19
|33
|4
|Реал Мадрид
|19
|33
|5
|Алавес
|19
|32
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|19
|26
|8
|Реал Сосьедад
|19
|25
|9
|Жирона
|19
|24
|10
|Эспаньол
|19
|24
|11
|Валенсия
|19
|23
|12
|Леванте
|19
|23
|13
|Леганес
|19
|22
|14
|Реал Вальядолид
|19
|22
|15
|Атлетик Бильбао
|19
|22
|16
|Эйбар
|19
|22
|17
|Сельта Виго
|19
|21
|18
|Райо Вальекано
|19
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|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11