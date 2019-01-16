Ван дер Ваарт ярко высказался о "Реале" и ситуации с Иско

Теги реал мадридискорафаэль ван дер ваарт

Ван дер Ваарт ярко высказался о "Реале" и ситуации с Иско

Бывший полузащитник "Реала" Рафаэль ван дер Ваарт удивлен тем, что полузащитник королевского клуба Иско в последнее время редко попадает в стартовый состав.

"Это какое-то сумасшествие, так как Иско - лучший игрок мира. Впрочем, у Иско всегда были сложности в отношениях с тренерами. Зидан также не всегда доверял ему. Если я прихожу на матч "Реала" и не вижу Иско в стартовом составе, то ухожу домой.

В "Реале" просто безумное давление. Если команда победила, то она лучшая в мире. Но если проигрывает, то сразу становится худшей. Именно в Мадриде у меня была худшая неделя в моей жизни. Впрочем, это нормально, так как "Реал" является великим клубом", - цитирует ван дер Ваарта Marca.

Стоит отметить, что "Реал" выиграл шесть матчей из шести под руководством Сантьяго Солари, если на поле не было Иско. Если хавбек выходил на поле, то королевский клуб выиграл только семь игр из 11.

В нынешнем сезоне 26-летний Иско провел за "Реал" 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал один голевой пас.

Не пропустите: У Бэйла могут возникнуть сложности в "Реале" из-за Brexit.  | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок

"Ювентус" потерял одного из лидеров команды на длительный срок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов