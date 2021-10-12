Ван дер Ваарт жестко ответил Куртуа, который выразил недовольство календарем матчей

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Ван дер Ваарт жестко ответил Куртуа, который выразил недовольство календарем матчей

Фото: инстаграм Рафаэля ван дер Ваарта/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт прокомментировал слова вратаря мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, который выразил недовольство плотным календарем матчей в европейском футболе.

"Тибо сказал ерунду. У вас отпуск полгода. Вы только играете в футбол, а вам платят за это огромные деньги. График матчей действительно плотный, но мы все проходили через это. Турниры – это самое интересное в футболе. Куртуа просто ноет", - приводит слова ван дер Ваарта Marca.

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