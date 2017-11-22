Ван дер Ваарта зовут в Индонезию

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Ван дер Ваарта зовут в Индонезию

Известный голландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт получил предложение от индонезийского клуба "Бали Юнайтед", сообщает Bolasport.

По сведениям издания, в данный момент агент футболиста ведет переговоры с представителями команды.

В этом сезоне 34-летний ван дер Ваарт выступает за "Мидтьюлланд", но не сыграл ни одного матча за основной состав.

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