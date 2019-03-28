Ван дер Ваарт: "За Бэйла заплатили 100 миллионов евро - он должен больше работать"

Голландский игрок Рафаэль ван дер Ваарт рассказал, что думает о результатах Гарета Бэйла в "Реале". Об этом сообщает Evening Standard.

"В Голландии нужно иногда быть засранцем, им можно быть и в положительном смысле. За Бейла заплатили 100 миллионов евро, это очень много, поэтому он должен делать как можно больше. В "Реале" он должен делать тоже самое, что и в "Тоттенхэме" в последнее время. Да, это сложно, в команде много хороших футболистов, он должен выкладываться", - сказал ван дер Варт.

В текущем сезоне футболист участвовал в 35 матчах за "Реал", забив 14 голов и сделав 5 ассистов.

Не пропустите: "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Ювентусом"| http://soccernews.ru