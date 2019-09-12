Ван дер Варт заявил, что сравнивать ван Дейка с Роналду и Месси не стоит
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о Вирджиле ван Дейке, который играет в "Ливерпуле". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
"Ван Дейк - лучший футболист в мире, он особенные. Однако Лионель Месси и Криштиану Роналду - лучшие, однако защитников не надо сравнивать с нападающими", - сказал ван дер Варт.
Напомним, по итогам сезона-2018/19 ван Дейк стал лучшим игроком УЕФА и Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1