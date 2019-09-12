Ван дер Варт заявил, что сравнивать ван Дейка с Роналду и Месси не стоит

1 Теги ливерпульвирджил ван дейкрафаэль ван дер ваартлионель мессикриштиану роналду

Ван дер Варт заявил, что сравнивать ван Дейка с Роналду и Месси не стоит

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о Вирджиле ван Дейке, который играет в "Ливерпуле". Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

"Ван Дейк - лучший футболист в мире, он особенные. Однако Лионель Месси и Криштиану Роналду - лучшие, однако защитников не надо сравнивать с нападающими", - сказал ван дер Варт.

Напомним, по итогам сезона-2018/19 ван Дейк стал лучшим игроком УЕФА и Лиги чемпионов.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ван Дер Варт:"А сегодня в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать"

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