Ван дер Виль близок к переходу в "Ниццу"

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Ван дер Виль близок к переходу в "Ниццу"

Защитник "Кальяри" Грегори ван дер Виль вскоре перейдёт в "Ниццу", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 29-летний голландец уже согласовал условия контракта с французским клубом.

Стоит отметить, что в этом сезоне ван дер Виль сыграл за "Кальяри" всего 5 матчей во всех турнирах.

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