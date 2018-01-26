Ван дер Виль переберется в MLS
Защитник "Кальяри" Грегори ван дер Виль, скорее всего, отправится в MLS.
Как сообщает Lequipe, футболист в шаге от перехода в "Торонто". Игрок заключит с клубом двухлетний контракт, по которому будет получать около миллиона евро в год.
В текущем сезоне ван дер Виль провел 6 матчей, однако результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось об интересе "Ниццы" к ван дер Вилю. | http://soccernews.ru
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|3
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|34
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|4
|ДК Юнайтед
|34
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|Montreal Impact
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|Филадельфия Юнион
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|Нью Ингланд Революшн
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|Остин Азтекс
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|Коламбус Крю
|34
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|Чикаго Файр
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|60
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|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
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|Реал Солт-Лейк
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|44
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|Whitecaps
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|Сан-Хосе Ертквейкс
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