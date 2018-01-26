Ван дер Виль переберется в MLS

Защитник "Кальяри" Грегори ван дер Виль, скорее всего, отправится в MLS.

Как сообщает Lequipe, футболист в шаге от перехода в "Торонто". Игрок заключит с клубом двухлетний контракт, по которому будет получать около миллиона евро в год.

В текущем сезоне ван дер Виль провел 6 матчей, однако результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось об интересе "Ниццы" к ван дер Вилю. | http://soccernews.ru