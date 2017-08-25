Ван дер Виль стал игроком "Кальяри"

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Ван дер Виль стал игроком "Кальяри"

Защитник "Фенербахче" Грегори ван дер Виль перешел в "Кальяри", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с клубом трехлетнее соглашение. Стоимость трансфера составила один миллион евро.

В прошлом сезоне ван дер Виль провел 17 матчей и отметился одной голевой передачей.

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