Ван Дейк близок к уходу из "Саутгемптона"

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк всё ещё может покинуть свой клуб, сообщает английская пресса.

Накануне у футболистов "святых" была фотосессия для клубного досье, на котором присутствовали даже травмированные игроки. Однако голландского центрбека на этом мероприятии не оказалось, после чего о его уходе заговорили с новой силой.

Напомним, что главным претендентом на ван Дейка считается "Ливерпуль".

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