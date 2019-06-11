Ван Дейк: "Честно говоря, меня не волнует, если кто-то освистывает меня или мою команду"

Теги ливерпульвирджил ван дейкнидерланды

Ван Дейк: "Честно говоря, меня не волнует, если кто-то освистывает меня или мою команду"

Защитник сборной Нидерландов и "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о том, что английские болельщики свистели в его адрес во время матча Лиги наций УЕФА с Англией.

Тот матч завершился в пользу Нидерландов (3:1). 

"Честно сказать, меня это не сильно беспокоит. На меня никак не могут повлиять подобные ситуации. Мы знаем, что нас хорошо поддерживают и именно мы делаем основную работу на поле", - сказал игрок. 

Напомним, ван Дейк является одним из главных претендентов на "Золотой мяч".

А еще: Саутгейт: "Мне радостно, что болельщики освистывали ван Дейка, а не нас"| http://soccernews.ru
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