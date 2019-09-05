Ван Дейк дал совет "Ливерпулю"

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Ван Дейк дал совет "Ливерпулю"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк считает, что его команде нужно забыть об успехах прошлого сезона и начать всё с чистого листа.

"Нам нужно оставаться сосредоточенными и становиться лучше. Есть ещё много вещей, в которых и команда, и я должны прибавить. Советую не забывать, что этот сезон мы начинаем с нуля. Мы выиграли Лигу Чемпионов в прошлом году, но сейчас это не имеет значения. Всё начинается с чистого листа. Такова реальность. И если мы все будем помнить об этом, у нас всё будет хорошо", - цитирует голландского центрбека официальный сайт клуба.

Напомним, что "Ливерпуль" стартовал в новом розыгрыше АПЛ с четырёх побед подряд.

На прошлой неделе УЕФА признала ван Дейка лучшим игроком сезона 2018/19.

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