Ван Дейк: "Этот трофей - это заслуга всех, с кем я работал"
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал получение награды лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА.
"Я очень благодарен своим одноклубникам. Без их участия я не стоял бы здесь с этой наградой. Этот трофей - это заслуга всех, с кем я работал", - заявил ван Дейк.
Напомним, что голландец также был признан лучшим защитником Лиги Чемпионов сезона 2018/19.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0