Ван Дейк: "Этот трофей - это заслуга всех, с кем я работал"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал получение награды лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА.

"Я очень благодарен своим одноклубникам. Без их участия я не стоял бы здесь с этой наградой. Этот трофей - это заслуга всех, с кем я работал", - заявил ван Дейк.

Напомним, что голландец также был признан лучшим защитником Лиги Чемпионов сезона 2018/19.

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