Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку
Авторитетное интернет-издание Goal назвало десятку лучших футболистов 2019 года по собственной версии.
На вершине рейтинга оказался защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.
В тройку лидеров также вошли аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси и египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Далее игроки расположились следующим образом: Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия), Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона", Нидерланды), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).
Не пропустите: Ван Дейк прокомментировал лидерство "Ливерпуля" в АПЛ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7