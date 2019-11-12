Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку

Теги вирджил ван дейклионель мессимохамед салахкриштиану роналдусадио мане

Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку

Авторитетное интернет-издание Goal назвало десятку лучших футболистов 2019 года по собственной версии.

На вершине рейтинга оказался защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.

В тройку лидеров также вошли аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси и египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Далее игроки расположились следующим образом: Криштиану Роналду ("Ювентус", Португалия), Садио Мане ("Ливерпуль", Сенегал), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия), Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия), Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона", Нидерланды), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция).

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