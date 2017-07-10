Ван Дейк хочет перейти в "Ливерпуль"

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Ван Дейк хочет перейти в "Ливерпуль"
Голландский защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк намерен стать игроком "Ливерпуля", сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, футболист попросил руководство "святых" продать его в мерсисайдский клуб. Ранее сообщалось, что "Саутгемптон" оценивает игрока в 75 миллионов евро, а "красные" не готовы платить такую сумму.

26-летний ван Дейк выступает за "Саутгемптон" с 2015 года, провел за клуб 68 матчей и забил 7 голов.

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