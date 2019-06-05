Ван Дейк хочет продлить контракт с "Ливерпулем"

Ведущий защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк собирается подписать новый долгосрочный контракт с клубом.

По информации ESPN, 27-летний голландец лично сообщил руководству "красных" о своём желании продлить соглашение.

Стоит отметить, что действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, сыграл 72 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Ливерпуль" объявил об уходе двух игроков. | http://soccernews.ru