Ван Дейк хочет продлить контракт с "Ливерпулем"

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Ван Дейк хочет продлить контракт с "Ливерпулем"

Ведущий защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк собирается подписать новый долгосрочный контракт с клубом.

По информации ESPN, 27-летний голландец лично сообщил руководству "красных" о своём желании продлить соглашение.

Стоит отметить, что действующий договор между сторонами рассчитан до июня 2023 года.

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, сыграл 72 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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