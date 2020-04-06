Ван Дейк: "Хочу остаться в истории легендой "Ливерпуля"

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Ван Дейк: "Хочу остаться в истории легендой "Ливерпуля"

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал понять, что хочет оставить серьёзный след в истории мерсисайдского клуба.

"Хочу остаться в истории легендой "Ливерпуля". Планирую добиться здесь выдающихся результатов. Я хотел бы стать одним из тех игроков, которые возвращаются на "Энфилд" после завершения карьеры", - приводит слова голландца Sport.es.

Напомним, что "Ливерпуль" купил ван Дейка в январе 2018 года у "Саутгемптона" за 84,65 миллионов евро.

В составе "красных" 28-летний футболист провёл 113 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

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