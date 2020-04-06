Ван Дейк: "Хочу остаться в истории легендой "Ливерпуля"
Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал понять, что хочет оставить серьёзный след в истории мерсисайдского клуба.
"Хочу остаться в истории легендой "Ливерпуля". Планирую добиться здесь выдающихся результатов. Я хотел бы стать одним из тех игроков, которые возвращаются на "Энфилд" после завершения карьеры", - приводит слова голландца Sport.es.
Напомним, что "Ливерпуль" купил ван Дейка в январе 2018 года у "Саутгемптона" за 84,65 миллионов евро.
В составе "красных" 28-летний футболист провёл 113 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18