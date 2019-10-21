Ван Дейк и Левандовски попали в четвертую пятерку претендентов на "Золотой мяч"

1 Теги вирджил ван дейкроберт левандовскизолотой мячроберто фирмино

Ван Дейк и Левандовски попали в четвертую пятерку претендентов на "Золотой мяч"

Стала известна четвертая пятерке претендентов на "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему футболисту Европы по итогам года. 

Всего на награду номинировано 30 футболистов.

Список 4-й пятерки выглядит следующим образом:

Роберт Левандовски ("Бавария", Польша), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм Хотспур", Корея), Роберто Фирмино ("Ливерпуль", Бразилия).

Обладатель "Золотого мяча" станет известен 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.

Не пропустите: Опубликована третья пятёрка претендентов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

 
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Фирмино вряд ли получит))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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Опубликована третья пятёрка претендентов на "Золотой мяч"

Опубликована третья пятёрка претендентов на "Золотой мяч"

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