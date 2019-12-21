Ван Дейк и Салах - в старте "Ливерпуля" на матч с "Фламенго"

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Ван Дейк и Салах - в старте "Ливерпуля" на матч с "Фламенго"

Тренерский штаб "Ливерпуля" огласил стартовый состав на финальный матч клубного чемпионата мира с "Фламенго".

Встреча состоится сегодня, 21 декабря, на стадионе "Халифа" в Катаре. Начало - в 20:30 (мск).

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмину.

Запасные: Адриан, Лонергган, Вайналдум, Милнер, Лаллана, Шачири, Ориги, Джонс, Хевер, Эллиотт, ван ден Берг, Уильямс.

А еще: "Ливерпуль" сообщил о готовности ван Дейка к финалу Клубного Чемпионата Мира| http://soccernews.ru
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