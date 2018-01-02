Ван Дейк: "Ливерпуль" - идеальный вариант для меня и моей семьи"

Теги вирджил ван дейкливерпуль

Ван Дейк: "Ливерпуль" - идеальный вариант для меня и моей семьи"

Новичок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал свой переход из "Саутгемптона" в мерсисайдский клуб.

"Чувствую себя фантастически. Рад оказаться здесь. Мне не терпится начать играть. Что привлекло меня в "Ливерпуле"? Самое важное - масштаб клуба, его культура, игроки, тренер и, конечно, болельщики, которые делают эту команду особенной. Это идеальный вариант для меня и моей семьи, учитывая историю клуба и всё, что его окружает, включая тренировочную базу и персонал. Очевидно, что за меня заплатили большие деньги, но я ничего не могу с этим поделать и никто не может. Единственное, что я могу - усердно работать и выкладываться на 100 процентов каждый день. Я хочу этого и собираюсь это делать" - цитирует 26-летнего голландца официальный сайт "красных".

Напомним, что "Ливерпуль" заплатил за ван Дейка почти 85 миллионов евро.

Не пропустите: "Ливерпуль" представил ван Дейка. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов