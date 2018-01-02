Ван Дейк: "Ливерпуль" - идеальный вариант для меня и моей семьи"

Новичок "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал свой переход из "Саутгемптона" в мерсисайдский клуб.

"Чувствую себя фантастически. Рад оказаться здесь. Мне не терпится начать играть. Что привлекло меня в "Ливерпуле"? Самое важное - масштаб клуба, его культура, игроки, тренер и, конечно, болельщики, которые делают эту команду особенной. Это идеальный вариант для меня и моей семьи, учитывая историю клуба и всё, что его окружает, включая тренировочную базу и персонал. Очевидно, что за меня заплатили большие деньги, но я ничего не могу с этим поделать и никто не может. Единственное, что я могу - усердно работать и выкладываться на 100 процентов каждый день. Я хочу этого и собираюсь это делать" - цитирует 26-летнего голландца официальный сайт "красных".

Напомним, что "Ливерпуль" заплатил за ван Дейка почти 85 миллионов евро.

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