Ван Дейк - лучший игрок АПЛ в нынешнем сезоне

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт АПЛ.

Ван Дейк занял первое место по результатам голосования среди болельщиков.

В борьбе за эту награду голландец опередил таких игроков, как: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Эден Азар ("Челси"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

В нынешнем сезоне 27-летний ван Дейк провел 37 матчей в Премьер-лиге, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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