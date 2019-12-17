Ван Дейк - лучший игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил очередную индивидуальную награду по итогам 2019 года.

Голландского центрбека признали лучшим игроком Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков.

В голосовании ван Дейк обогнал Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мина ("Тоттенхэм"), Джейми Варди ("Лестер"), Пьера-Эмерика Обамеянга ("Арсенал") и Садио Мане ("Ливерпуль").

В 2019 году лидер обороны "красных" уже становился лучшим игроком сезона в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов и самой лиги, а также завоевал приз лучшему игроку года от УЕФА.

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