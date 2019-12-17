Ван Дейк - лучший игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк получил очередную индивидуальную награду по итогам 2019 года.
Голландского центрбека признали лучшим игроком Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков.
В голосовании ван Дейк обогнал Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мина ("Тоттенхэм"), Джейми Варди ("Лестер"), Пьера-Эмерика Обамеянга ("Арсенал") и Садио Мане ("Ливерпуль").
В 2019 году лидер обороны "красных" уже становился лучшим игроком сезона в АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов и самой лиги, а также завоевал приз лучшему игроку года от УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|17
|39
|3
|Манчестер Сити
|17
|35
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Тоттенхэм
|17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|7
|Шеффилд Юнайтед
|17
|25
|8
|Вулверхэмптон
|17
|24
|9
|Кристал Пэлас
|17
|23
|10
|Арсенал Лондон
|17
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
|17
|21
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9