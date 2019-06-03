Ван Дейк - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Напомним, что голландский центрбек в составе "красных" стал победителем турнира, обыграв в финале "Тоттенхэм" со счётом 2:0.

Ван Дейк провёл на поле все 90 минут, в его активе 4 отбора, точность передач – 86 процентов.

На награду также претендовали Алиссон, Мохамед Салах и Дивок Ориги.

Не пропустите: Ван Дейка ни разу не обыграли в последних 64 матчах. | http://soccernews.ru