Ван Дейк - лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом сезона 2018/19 по версии УЕФА.
В прошлом сезоне 28-летний голландец провел 50 матчей, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.
В составе клуба он выиграл Лигу Чемпионов и занял второе место в АПЛ.
Напомним, что на награду также претендовали Лионель Месси и Криштиану Роналду.
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