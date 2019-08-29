Ван Дейк - лучший игрок сезона 2018/19 по версии УЕФА

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим футболистом сезона 2018/19 по версии УЕФА.

В прошлом сезоне 28-летний голландец провел 50 матчей, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.

В составе клуба он выиграл Лигу Чемпионов и занял второе место в АПЛ.

Напомним, что на награду также претендовали Лионель Месси и Криштиану Роналду.

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