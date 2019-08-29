Ван Дейк - лучший защитник Лиги Чемпионов-2018/19

Лучшим защитником Лиги Чемпионов в сезоне-2018/19 признан голландский игрок обороны "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

В минувшем сезоне футболист в составе мерсисайдского клуба стал победителем турнира.

28-летний ван Дейк провел в Лиге Чемпионов-2018/19 12 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал две голевые передачи.

Также голландец в составе "Ливерпуля" занял второе место в английской Премьер-лиге.

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