Ван Дейк: "Манчестер Сити" был немного лучше, чем "Ливерпуль"

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Ван Дейк: "Манчестер Сити" был немного лучше, чем "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поздравил "Манчестер Сити" с чемпионством. Об этом пишет Goal.com. 

Напомним, вчера, 12 мая, "Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" (4:1) и стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. У "Ливерпуля" на один балл меньше.

"Хочу поздравить "Манчестер Сити" с победой. Они это заслужили. Это была отличная гонка. Мы очень гордимся тем, что набрали 97 очков. Не важно, что говорят другие. "Манчестер Сити" был немного лучше, чем "Ливерпуль", - сказал ван Дейк.

Подопечные Юргена Клоппа все еще могут выиграть Лигу чемпионов. Финальная игра с "Тоттенхэмом" состоится 1 июня в Мадриде. 

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