Ван Дейк: "Манчестер Сити" был немного лучше, чем "Ливерпуль"
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поздравил "Манчестер Сити" с чемпионством. Об этом пишет Goal.com.
Напомним, вчера, 12 мая, "Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" (4:1) и стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. У "Ливерпуля" на один балл меньше.
"Хочу поздравить "Манчестер Сити" с победой. Они это заслужили. Это была отличная гонка. Мы очень гордимся тем, что набрали 97 очков. Не важно, что говорят другие. "Манчестер Сити" был немного лучше, чем "Ливерпуль", - сказал ван Дейк.
Подопечные Юргена Клоппа все еще могут выиграть Лигу чемпионов. Финальная игра с "Тоттенхэмом" состоится 1 июня в Мадриде.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16