Ван Дейк: "Манчестер Сити" как и мы. Они невероятные"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о "Манчестер Сити".

Напомним, вчера, 4 августа, "Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии (1:1, пенальти - 5:4).

"Сити" как и мы. Они невероятные.

В минувшем сезоне мы были так близки к трофею. Было очень обидно набрать 97 баллов и упустить победу. Однако то, что "Сити" были лучше нас в прошлом сезоне, побуждает меня быть лучше", - сказал ван Дейк.

Ван Дейк играет в составе "Ливерпуля" с 2018 года.

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