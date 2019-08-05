Ван Дейк: "Манчестер Сити" как и мы. Они невероятные"

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Ван Дейк: "Манчестер Сити" как и мы. Они невероятные"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о "Манчестер Сити"

Напомним, вчера, 4 августа, "Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" в матче за Суперкубок Англии (1:1, пенальти - 5:4). 

"Сити" как и мы. Они невероятные.

В минувшем сезоне мы были так близки к трофею. Было очень обидно набрать 97 баллов и упустить победу. Однако то, что "Сити" были лучше нас в прошлом сезоне, побуждает меня быть лучше", - сказал ван Дейк.

Ван Дейк играет в составе "Ливерпуля" с 2018 года.

А еще: Магуайр: "Когда в твою дверь стучится "Манчестер Юнайтед", перед тобой возникает невероятная возможность"| http://soccernews.ru
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