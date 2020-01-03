Ван Дейк, Месси и Роналду попали в символическую сборную года по версии L’Equipe

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Ван Дейк, Месси и Роналду попали в символическую сборную года по версии L’Equipe

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало собственную версию символической сборной 2019 года.

Вратарь: Алиссон ("Ливерпуль");

Защитники: Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс" / "Ювентус"), Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль");

Полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс" / "Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона");

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

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