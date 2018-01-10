Ван Дейк мог перейти в "Челси"
Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что его клуб собирался приобрести у "Саутгемптона" защитника Виргила ван Дейка, который в январе перебрался в "Ливерпуль" за 85 миллионов евро.
"Да, мы хотели его приобрести, но это футбол, это жизнь. Трансферных целей может быть много, но нужно уметь добиваться желаемого. Трансферный рынок не прост ни для кого из клубов.
"Ливерпуль" удачно продал Коутиньо, и когда ты выручаешь за игрока такую сумму, можно заниматься усилением состава", – сказал Конте.
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