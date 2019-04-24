Ван Дейк может быть признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии PFA

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк будет лучшим игроком сезона в АПЛ по версии ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, голландец получил больше всех голосов. Вручение награды состоится 28 апреля.

На награду также претендуют Садио Мане ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Челси"), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – "Манчестер Сити").

В нынешнем сезоне 27-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" 44 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Сульшер оценил шансы "Манчестер Юнайтед" побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне. | http://soccernews.ru