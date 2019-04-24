Ван Дейк может быть признан лучшим игроком сезона в АПЛ по версии PFA
Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк будет лучшим игроком сезона в АПЛ по версии ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, голландец получил больше всех голосов. Вручение награды состоится 28 апреля.
На награду также претендуют Садио Мане ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Челси"), Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро, Бернарду Силва (все – "Манчестер Сити").
В нынешнем сезоне 27-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" 44 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14