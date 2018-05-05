Ван Дейк: "Мы не собираемся проигрывать "Реалу"
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мнением о предстоящем финале Лиги Чемпионов.
"Мы не собираемся проигрывать. Знаем, на что способен "Реал", выигравший три из четырех последних турниров. Но мы обладаем высоким мастерством, и они тоже должны быть настороже.
Если будем отходить назад, как это было порой в Риме и в заключительные 10 минут на "Энфилде", то проблем не избежать. Нужно играть как обычно - высоко прессинговать, тогда сможем осложнить жизнь любому сопернику" - приводит слова ван Дейка Daily Express.
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