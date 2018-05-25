Ван Дейк: "Надеюсь, трофей будет нашим"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк прокомментировал грядущий финал Лиги Чемпионов.

"Мы не нуждаемся в мотивации на завтрашний матч. Это будет фантастическая игра, мы постараемся добыть для себя нужный результат. Мы заслужили находится в финале. Надеюсь, трофей будет нашим" - приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.

Поединок между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

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