Ван Дейк: "Нам сейчас важно сосредоточиться на победе в матче с "Вулверхэмптоном"

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Ван Дейк: "Нам сейчас важно сосредоточиться на победе в матче с "Вулверхэмптоном"

Хавбек "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, чего ждет от последнего матча сезона чемпионата Англии, передает Sky Sports.

"Мы должны быть реалистами. Если смотреть на то, как "Сити" играл на протяжении сезона, то можно ожидать от них победы. Однако никогда не знаешь, что случится.

Нам сейчас важно сосредоточиться на победе в матче с "Вулверхэмптоном", так как это большая задача", - сказал ван Дейк.  

На данный момент "Манчестер Сити" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 95 баллов. "Ливерпуль" отстает от "горожан" на 1 очко.

12 мая "Ливерпуль" встретится с "Вулверхэмптоном", а "Сити" с "Брайтоном". По итогам этих матчей решится, кто станет чемпионом Англии.

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