Ван Дейк назвал самого сложного соперника в АПЛ

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, кого из игроков АПЛ он считает самым сложным соперником.

"Агуэро - самый сложный оппонент. В Премьер-лиге, да и в Европе в целом мало таких форвардов. Он способен доставить проблемы любой защите. У Агуэро есть инстинкт убийцы", - сказал ван Дейк.

Напомним, что 31-летний Агуэро выступает за "Манчестер Сити". В прошлом сезоне он забил 32 мяча в 46 матчах, а в стартовавшей кампании уже отличился 2 голами в 2 играх.

Также стоит отметить, что "горожане" в кампании 2018/19 выиграли у "Ливерпуля" чемпионский кубок АПЛ.

Не пропустите: СМИ: "Ливерпуль" удвоит зарплату ван Дейка. | http://soccernews.ru