Ван Дейк назвал самого сложного соперника в АПЛ
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк рассказал, кого из игроков АПЛ он считает самым сложным соперником.
"Агуэро - самый сложный оппонент. В Премьер-лиге, да и в Европе в целом мало таких форвардов. Он способен доставить проблемы любой защите. У Агуэро есть инстинкт убийцы", - сказал ван Дейк.
Напомним, что 31-летний Агуэро выступает за "Манчестер Сити". В прошлом сезоне он забил 32 мяча в 46 матчах, а в стартовавшей кампании уже отличился 2 голами в 2 играх.
Также стоит отметить, что "горожане" в кампании 2018/19 выиграли у "Ливерпуля" чемпионский кубок АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|2
|6
|2
|Арсенал Лондон
|2
|6
|3
|Манчестер Сити
|2
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|2
|4
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Борнмут
|2
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|2
|4
|9
|Эвертон
|3
|4
|10
|Челси
|3
|4
|11
|Бернли
|2
|3
|12
|Астон Вилла
|3
|3
|13
|Норвич Сити
|3
|3
|14
|Лестер Сити
|2
|2
|15
|Вулверхэмптон
|2
|2
|16
|Кристал Пэлас
|2
|1
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|1
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|19
|Саутгемптон
|2
|0
|20
|Уотфорд
|2
|0