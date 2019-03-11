Ван Дейк назвал убийственное оружие "Баварии"

Ведущий защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк поделился мыслями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Баварии".

"С нетерпением жду этого матча, ведь мне ещё не доводилось играть на "Альянц Арене". У "Баварии" великолепный состав. Таким нападающим, как Роберт Левандовски нельзя давать ни единого шанса, иначе ты обязательно будешь наказан. Но у них есть и другие опасные футболисты, например Арьен Роббен. Это настоящий профессионал своего дела. Роббену очень не везло с травмами, однако он очень опасен. Его левая нога - убийственное оружие. Просто вспомните, как он смещался в центр с фланга и отправлял мяч в девятку. Если Арьен выйдет на поле, нам нужно всё время помнить об этом", - цитирует ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Бавария" - "Ливерпуль" состоится в среду, 13 марта, в 23:00 по московскому времени. Первая игра между командами завершилась ничьей 0:0.

Также стоит отметить, что Роббен не примет участия в поединке из-за травмы икроножной мышцы.

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