Ван Дейк назвал величайшего футболиста и тренеров в истории

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк ответил на несколько вопросов о футболе.

"Лучшим футболистом в истории я считаю Роналдиньо. Среди голландцев лучший - Марко ван Бастен.

Лучший тренер в истории? Рональд Куман и Юрген Клопп.

Величайший матч, в котором я одерживал победу? Поединок с "Барселоной" в прошлом сезоне", - приводит слова ван Дейка Talksport.com.

Напомним, что в полуфинале Лиги Чемпионов прошлого сезона "Барселона" в первой игре обыграла "Ливерпуль" со счетом 3:0. Однако в ответном поединке мерсисайдцы выиграли 4:0.

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